Olympique Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo Guedes'in Türkiye'ye dönme ihtimali artıyor. Son dönemde ismi özellikle Çaykur Rizespor ile anılan Marcelo için şimdi de Fatih Karagümrük devreye girdi.

RMC Sport'un haberine göre Fatih Karagümrük, Marcelo için resmî teklifini de Olympique Lyon'a iletti. Lyon'da kadro dışı bırakılan Marcelo, Ağustos ayından bu yana Lyon'un reserve takımında forma giyiyor.

2017'de Beşiktaş 'tan Lyon'a transfer olan Marcelo'nun Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Fakat Marcelo'nun bu ara transfer döneminde Lyon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a gelen ve 2017'nin yaz aylarına kadar Siyah-Beyazlılar'ın formasını giyen Marcelo'nun eşi Tatiane Guedes de sık sık çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelirken Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar gerçekleştiriyordu.