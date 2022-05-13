Juventus, kötü geçen sezonlar sonrası yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Birçok pozisyona takviye yapmak isteyen Juventus'ta savunmanın ortası için adaylardan biri ise Monaco'dan Benoit Badiashile...

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Monaco'nun genç savunmacısı için harekete geçmiş durumda. Badiashile'in Monaco ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Monaco formasıyla 32 maça çıkan ve başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki savunmacı ile Chelsea ve Manchester United da ilgilenmekte.