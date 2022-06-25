Transfer haberi: Hajradinovic için Trabzonspor ve Udinese iddiası!

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncularından Haris Hajradinovic, takımıyla olan sözleşmesini 2026'ya kadar uzatsa da bu durum taliplerini vazgeçirmiş değil. Bosna-Hersekli oyuncu ile Trabzonspor ve Udinese'nin ilgilendikleri belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un transfer söylentileri arasında Udinese'nin Haris Hajradinovic'i kadrosuna katma ihtimaline yer verildi. Fakat söz konusu haberde Trabzonspor'un da kendisiyle ilgilendiği aktarıldı.

Geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 36 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşınadki orta saha; 2 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlamıştı.