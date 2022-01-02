Kostas Manolas'ın ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Napoli'de Fenerbahçe 'den Attila Szalai ve Kim Min-jae ile Galatasaray 'dan Marcao'nun isimleri gündeme gelmişti. Szalai ve Min-jae'nin transferi adına Fenerbahçe ile görüşmeler gerçekleştiren Napoli, aldığı olumsuz yanıtın ardından yöneldiği Manchester United'ın oyuncusu Axel Tuanzebe için anlaşma sağladı.

Attila Szalai için kiralama teklifi yaptığı ve bu nedenle Fenerbahçe'den ret cevabı aldığı belirtilen Napoli, Kim Min-jae için yürüttüğü görüşmelerde de istediği sonucu alamadı. Sky Sport'un haberine göre Napoli, Tuanzebe için Manchester United ile yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.

Bu sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 24 yaşındaki savunmacının kiralanması adına Napoli'nin 500 bin Euro ödeyeceği belirtilmekte. Aradaki evrak alışverişinin sonuçlanmasının ardından Tuanzebe'nin Napoli'ye imza atacağı aktarılıyor.