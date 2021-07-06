Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor. Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti'nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yaklaşık 1 yıldır transfer gündeminde yer alan Fabio Martins'i bitirme noktasına getirdi. Pereira da vatandaşının transferine onayı verdi. Yönetimin 27 yaşındaki Martins ile her konuda anlaştığı, Braga ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Fener'in ilk hedefi yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.









2 yıl daha sözleşmesi var

Eğer Portekiz kulübü ikna olmazsa bu kez bonservis pazarlıkları başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins için 4 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor. Fabio Martins uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü.







