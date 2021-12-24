2017-19 yılları arasında Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve sonrasında 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, başarılı performansını sürdürüyor. 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, son olarka ülkesinden Internacional'in kendisine yönelik ilgisinden bahsetti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando için takımı Sevilla, kontrat uzatma görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibi, Fernando'yu takımda tutmak istese de Internacional devreye girmiş durumda.

ESPN Brezilya'ya bir röportaj veren Fernando, Internacional ile bazı temaslar gerçekleştiğini belirtti. Fakat tecrübeli oyuncu, henüz bunun ötesinde bir gelişme yaşanmadığını aktardı.