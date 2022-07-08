Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu. Belçika ekibi Club Brugge, Kosovalı oyuncuyu kısa süre içerisinde resmen kadrosuna katacak.

Nieuwsblad'ın haberine göre Muriç, bugün (8 Temmuz Cuma) Club Brugge için sağlık kontrolünden geçecek. Kulüplerin anlaşma sağladığı noktada Kosovalı oyuncu, sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı atacak.

Kulüp rekorunu kırıyor!

2020'de 20 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli ile Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık geçirmişti. İspanyol ekibi, 28 yaşındaki golcünün performansından memnun olsa da 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışmış fakat başaramamıştı.

Club Brugge ise Muriç'i rekor bir bedelle kadrosuna katmayaya hazırlanıyor. Transferin 10 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir bonservis ücreti ile biteceği belirtiliyor. Bu da geçtiğimiz yıl Leicester'dan 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kamal Sowah'ın rekorunu kırmak anlamına geliyor. Vedat Muriç, gerçekleşecek transfer ile Club Brugge tarihinde en çok bonservis ödenen oyuncu olacak.