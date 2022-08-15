Kulübün el değiştirmesinin de etkisiyle yaz transfer dönemini oldukça aktif geçiren Chelsea, yeni hedefini de belirlemiş durumda. Londra ekibi, Everton'dan Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'un edindiği bilgilere göre Chelsea, Anthony Gordon için 40 milyon Pound'luk teklifini Everton'a iletti. Fakat Everton bu transfer döneminde Gordon'ı satmaya çok istekli olmadığı belirtiliyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Everton'ın 21 yaşındaki oyuncunun ayrılması için en az 50 milyon Pound istediği ifade edilmekte.

Tottenham, yaz başında Richalison'u kadrosuna katarken 80 milyon Pound ödeyip Brezilyalı yıldız ile Gordon'ı da kadrosuna katmak istemişti. O dönemde bu teklif, Everton tarafından reddedildi. 21 yaşındaki İngiliz oyuncu ile Newcastle da ilgilenmiş fakat bu ilgi, resmî bir teklife dönmemişti.