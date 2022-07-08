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Transfer haberi: Benfica, Haris Seferovic'in bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen Haris Seferovic için Portekiz ekibi Benfica, talep edeceği bonservis bedelini belirlemiş durumda.

08 Temmuz 2022, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Benfica, Haris Seferovic'in bonservis bedelini belirledi

Benfica'da Haris Seferovic'in takımdan ayrılması beklense de Portekiz ekibi, bonservis konusunda net bir tavır sergiliyor. Benfica, Seferovic'in ayrılması için talep ettiği bonservis bedelini belirlemiş durumda. 

Record'a göre Galatasaray 'ın ilgisini sürdürdüğü Seferovic için Mallorca da devredeyken Benfica, net olarak 8 milyon Euro bir bonservis bedeli belirledi. 

Takımın en çok kazanan oyuncularından biri olan Seferovic'in teknik direktör Roger Schmidt'in planlarında büyük öncelik teşkil etmediği ve bu nedenle takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı aktarılıyor. 

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