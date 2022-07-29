Transfer haberi: Alanyaspor, Farid Boulaya ile ilgileniyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor , Fransız ekibi Nimes ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Zinedine Ferhat'ı kadrosuna katmıştı. Alanyaspor, yine Fransa'dan bu kez Metz ile sözleşmesi biten Farid Boulaya'yı kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in haberine göre Boulaya, Alanyaspor forması ile kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Cezayirli orta sahaya Arap yarımadasından da teklifler olduğu belirtilmekte.

2018'de Metz'in Girona'dan 800 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı 29 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda biten sözleşmesiyle birlikte serbest kalmıştı.