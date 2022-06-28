Transfer haberi: Aaron Ramsey serbest kalıyor

Aaron Ramsey, bonservisinin bulunduğu Juventus'a veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu ile Juventus'un sözleşme feshi konusunda yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Daily Record'a göre Ramsey, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Juventus tarafından serbest bırakılacak. Serbest kalması karşılığında ise 4 milyon Euro bir ücret alacak.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İskoçya'da Rangers formasıyla geçiren Ramsey, Juventus formasını en son Ekim 2021'de giymişti. Galli oyuncunun ismi, eski hocası Andrea Pirlo'nun göreve başladığı Fatih Karagümük ile de anılıyordu.