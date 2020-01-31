Transfer dönemi resmen sona erdi! İşte gelenler ve gidenler
Ara transfer bugün saat 18.00’de sona erdi. Süper Lig kulüpleri birbirinden önemli transferlerle kadrolarını güçlendirirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer dönemi zor geçerken, Trabzonspor, son günde bombaları art arda patlattı. Galatasaray ise transfer döneminde 4 ismi kadrosuna kattı. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde gelenler ve gidenler.
Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erdi. Türkiye’de 4 Ocak’ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları yarın saat 18.00’e kadar sözleşme imzalayabildi. 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Süper Lig'de transfer dönemi bir hayli hareketli geçti. Galatasaray stoper, Fenerbahçe ise sol bek alamadan transfer dönemini kapattı. Beşiktaş, sadece Hasic'e imza attırırken, Trabzonspor son günde bombaları patlattı.
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ TRANSFER RAPORU:
Galatasaray
Gelenler:
Henry Onyekuru (Kiralık)
Marcelo Saracchi (Kiralık)
Jesse Sekidika
Erkan Süer
Gidenler:
Ryan Babel (Kiralık-Ajax)
Emre Taşdemir
Steven Nzonzi
Beşiktaş
Gelenler:
Ajdin Hasic
Kevin-Prince Boateng
Gidenler:
Muhayer Oktay (Kiralık-Giresunspor)
Oğuzhan Özyakup (Kiralık-Feyenoord)
Orkan Çınar
Fenerbahçe
Gelenler:
Simon Falette (Kiralık)
Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'dan geri döndü)
Gidenler:
Yusuf Mert Tunç
Okan Turp
Barış Alıcı
Abdulcebrail Akbulut
Abdullah Yigiter
Victor Moses
Trabzonspor
Gelenler:
Badou Ndiaye (Kiralık)
Manuel da Costa
Manoel
Guilherme
Bilal Başacıkoğlu
Gidenler:
Donis Avdijaj
Ogenyi Onazi
Ivanildo Fernandes
Başakşehir
Gelen yok
Gidenler:
Attamah (Kiralık-Fatih Karagümrük)
Tunay Torun
Muhammed Şengezer (Kiralık-Adana Demirspor)
Kerim Frei (Kiralık-Emmen)
Arda Turan
Yeni Malatyaspor
Gelenler:
Remi Walter
Vidar Örn Kjartansson
Umut Bulut
Gidenler:
Kubilay Yılmaz (Kiralık-Boluspor)
Adis Jahovic
Guilherme
Antalyaspor
Gelenler:
Fedor Kudryashov
Ersan Gülüm
Veysel Sarı
Lukas Podolski
Sinan Gümüş
Adis Jahovic
Delvin N'Dinga
Gidenler:
Harun Kavaklıdere (Kiralık-Menemenspor)
Serdar Özkan
Diego Angelo
Gelson Dala
Konyaspor
Gelenler:
Guilherme
Robert Mak
Thuram
Gidenler:
Yevhen Opanasenko
Musa Araz
Ali Çamdalı
Alanyaspor
Gelenler:
Emircan Altıntaş
Mustafa Pektemek
Cenk Gönen
Gidenler:
Haydar Yılmaz
Tayfur Bingöl
Kayserispor
Gelenler:
Emre Taşdemir (Kiralık-Galatasaray)
Mario Situm
Oğuzhan Çapar
Cristian Sapunaru
Muris Mesanovic
Gustavo Campanharo
Diego Angelo
Zoran Kvrzic
Enver Cenk Şahin
Gidenler:
Atila Turan
Adebayor
Umut Bulut
Adryan
Şamil Cinaz
Benoit Poulain
Bilal Başacıkoğlu
Çaykur Rizespor
Gelenler:
Milan Skoda
Tunay Torun
Andrii Boriachuk
Denys Garmash
Mithat Pala
Ivanildo Fernandes
Alberk Koç
Gidenler:
Nill De Pauw
Yusuf Acer (Kiralık-Erzurumspor)
Dimitrios Chatziisaias
Mostapha El Kabir
Joseph Attamah
Sivasspor
Gelenler:
Yasin Öztekin
Samba Camara
Petar Skuletic
Claudemir
Gidenler:
Hugo Vieira
Abdou Razak Traore
Ankaragücü
Gelenler:
Saba Lobjanidze
Gerson Rodrigues
Gelmin Rivas
Konrad Michalak
Ahmet Sun
Ricardo Friedrich
Orkan Çınar
Atila Turan
Milos Stanojevic
Enes Kubat
Daniel Lukasik
Fatih Tultak
Gidenler:
Yalçın Ayhan
Hasan Kaya (Kiralık-Erzincanspor)
Kasımpaşa
Gelenler:
Tarkan Serbest
Doğucan Haspolat
Berk Çetin
Gerard Gohou
Tomas Brecka
Anıl Koç
Zvonimir Sarlija
Mickaël Tirpan
Florent Hadergjonaj
Dieumerci Ndongala
Oussama Haddadi
Gidenler:
Strahil Popov
Özgür Çek
Veysel Sarı
Mustafa Ethem Erboga
Mustafa Pektemek
Syam Ben Youssef
Karim Hafez (Kiralık-Yeni Malatyaspor)
Abdul Khalili
Göztepe
Gelenler:
Kamil Wilczek
Zlatko Tripic
Gidenler:
Yasin Öztekin
Eren Derdiyok
Veli Çetin
Batuhan Kırdaroğlu
Samed Ali Kaya
Denizlispor
Gelenler:
Muhammet Özkal
Özgür Çek
Syam Ben Youssef
Gidenler:
Burak Çalık
Kerem Can Akyüz
Sapunaru
Gençlerbirliği
Gelenler:
Mike van Beijnen
Kristoffer Nordfeldt
Gidenler:
Furkan Temir
Gaziantep FK
Gelenler:
Haydar Yılmaz
Alexandru Maxim
André Sousa
Gidenler:
Kerim Avcı
Prince Segbefia
Yuri Lodygin