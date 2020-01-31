Transfer dönemi resmen sona erdi! İşte gelenler ve gidenler

Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erdi. Türkiye’de 4 Ocak’ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları yarın saat 18.00’e kadar sözleşme imzalayabildi. 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Süper Lig'de transfer dönemi bir hayli hareketli geçti. Galatasaray stoper, Fenerbahçe ise sol bek alamadan transfer dönemini kapattı. Beşiktaş, sadece Hasic'e imza attırırken, Trabzonspor son günde bombaları patlattı.

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ TRANSFER RAPORU:

Gelenler:

Henry Onyekuru (Kiralık)

Marcelo Saracchi (Kiralık)

Jesse Sekidika

Erkan Süer

Gidenler:

Ryan Babel (Kiralık-Ajax)

Emre Taşdemir

Steven Nzonzi

Gelenler:

Ajdin Hasic

Kevin-Prince Boateng

Gidenler:

Muhayer Oktay (Kiralık-Giresunspor)

Oğuzhan Özyakup (Kiralık-Feyenoord)

Orkan Çınar

Gelenler:

Simon Falette (Kiralık)

Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'dan geri döndü)

Gidenler:

Yusuf Mert Tunç

Okan Turp

Barış Alıcı

Abdulcebrail Akbulut

Abdullah Yigiter

Victor Moses

Gelenler:

Badou Ndiaye (Kiralık)

Manuel da Costa

Manoel

Guilherme

Bilal Başacıkoğlu

Gidenler:

Donis Avdijaj

Ogenyi Onazi

Ivanildo Fernandes

Başakşehir

Gelen yok

Gidenler:

Attamah (Kiralık-Fatih Karagümrük)

Tunay Torun

Muhammed Şengezer (Kiralık-Adana Demirspor)

Kerim Frei (Kiralık-Emmen)

Arda Turan

Yeni Malatyaspor

Gelenler:

Remi Walter

Vidar Örn Kjartansson

Umut Bulut

Gidenler:

Kubilay Yılmaz (Kiralık-Boluspor)

Adis Jahovic

Guilherme

Antalyaspor

Gelenler:

Fedor Kudryashov

Ersan Gülüm

Veysel Sarı

Lukas Podolski

Sinan Gümüş

Adis Jahovic

Delvin N'Dinga

Gidenler:

Harun Kavaklıdere (Kiralık-Menemenspor)

Serdar Özkan

Diego Angelo

Gelson Dala

Konyaspor

Gelenler:

Guilherme

Robert Mak

Thuram

Gidenler:

Yevhen Opanasenko

Musa Araz

Ali Çamdalı

Alanyaspor

Gelenler:

Emircan Altıntaş

Mustafa Pektemek

Cenk Gönen

Gidenler:

Haydar Yılmaz

Tayfur Bingöl

Kayserispor

Gelenler:

Emre Taşdemir (Kiralık-Galatasaray)

Mario Situm

Oğuzhan Çapar

Cristian Sapunaru

Muris Mesanovic

Gustavo Campanharo

Diego Angelo

Zoran Kvrzic

Enver Cenk Şahin

Gidenler:

Atila Turan

Adebayor

Umut Bulut

Adryan

Şamil Cinaz

Benoit Poulain

Bilal Başacıkoğlu

Çaykur Rizespor

Gelenler:

Milan Skoda

Tunay Torun

Andrii Boriachuk

Denys Garmash

Mithat Pala

Ivanildo Fernandes

Alberk Koç

Gidenler:

Nill De Pauw

Yusuf Acer (Kiralık-Erzurumspor)

Dimitrios Chatziisaias

Mostapha El Kabir

Joseph Attamah

Sivasspor

Gelenler:

Yasin Öztekin

Samba Camara

Petar Skuletic

Claudemir

Gidenler:

Hugo Vieira

Abdou Razak Traore

Ankaragücü

Gelenler:

Saba Lobjanidze

Gerson Rodrigues

Gelmin Rivas

Konrad Michalak

Ahmet Sun

Ricardo Friedrich

Orkan Çınar

Atila Turan

Milos Stanojevic

Enes Kubat

Daniel Lukasik

Fatih Tultak

Gidenler:

Yalçın Ayhan

Hasan Kaya (Kiralık-Erzincanspor)

Kasımpaşa

Gelenler:

Tarkan Serbest

Doğucan Haspolat

Berk Çetin

Gerard Gohou

Tomas Brecka

Anıl Koç

Zvonimir Sarlija

Mickaël Tirpan

Florent Hadergjonaj

Dieumerci Ndongala

Oussama Haddadi

Gidenler:

Strahil Popov

Özgür Çek

Veysel Sarı

Mustafa Ethem Erboga

Mustafa Pektemek

Syam Ben Youssef

Karim Hafez (Kiralık-Yeni Malatyaspor)

Abdul Khalili

Göztepe

Gelenler:

Kamil Wilczek

Zlatko Tripic

Gidenler:

Yasin Öztekin

Eren Derdiyok

Veli Çetin

Batuhan Kırdaroğlu

Samed Ali Kaya

Denizlispor

Gelenler:

Muhammet Özkal

Özgür Çek

Syam Ben Youssef

Gidenler:

Burak Çalık

Kerem Can Akyüz

Sapunaru

Gençlerbirliği

Gelenler:

Mike van Beijnen

Kristoffer Nordfeldt

Gidenler:

Furkan Temir

Gaziantep FK

Gelenler:

Haydar Yılmaz

Alexandru Maxim

André Sousa

Gidenler:

Kerim Avcı

Prince Segbefia

Yuri Lodygin