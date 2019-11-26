Trambolinde kota zamanı

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nda gözler trambolin branşına çevrildi. Artistik cimnastikte alınan 4 olimpiyat kotası ve 2 tarihi madalya sonrası şimdi sıra tramboline geldi.

Doğukan Büyükarslan (19), Sude Aydın (18) ve Gürkan Mutlu’dan (26), oluşan Trambolin Milli Takımımız, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tokyo’da yapılacak Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, 2020 Olimpiyat Oyunları’na’na kota alabilmek için mücadele edecek.

Ay-Yıldızlı ekibimiz bireysel erkekler ve kadınlarda ilk 8’e girmeye çalışacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Ülkemizde 5-10 yıl önce başlayan bir branşın şimdi olimpiyat kovalaması bizim için önemli. Kota alma ihtimalimiz yüksek. Trambolin çok zor bir branş. Dünyanın en iyisini bir anda sonuncu olarak da görebilirsiniz. Ancak takımımız orada hatasız yarıştığı zaman olimpiyat kotası alacaya yakınız” diye konuştu.