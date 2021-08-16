Yeni sezonun iddialı takımlarından Trabzonspor , açılışı Yeni Malatyaspor karşısında yapıyor.

Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli olurken bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, merakla beklenen golcü futbolcu Andreas Cornelius'a yedeklerde şans verdi. Tecrübeli teknik adam, diğer yeni transferler Gervinho, Hamsik ve İsmail Köybaşı'nı ise ilk 11'de sahaya sürdü.







