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Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Malatyaspor maçında yedek kulübesinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasına oynanacak Yeni Malatyaspor karşısında yeni transferlerden Andreas Cornelius'a yedekler arasında şans verdi. Avcı, diğer yeni transferler Gervinho, Hamsik ve İsmail Köybaşı'nı ise ilk 11'de sahaya sürdü.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Malatyaspor maçında yedek kulübesinde

Yeni sezonun iddialı takımlarından Trabzonspor , açılışı Yeni Malatyaspor karşısında yapıyor.

Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli olurken bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, merakla beklenen golcü futbolcu Andreas Cornelius'a yedeklerde şans verdi. Tecrübeli teknik adam, diğer yeni transferler Gervinho, Hamsik ve İsmail Köybaşı'nı ise ilk 11'de sahaya sürdü.


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