Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor 'da rota Fransa...

Lebogang Phiri listede

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili takım, Fransa Ligi 2. takımlarından En Avant Guingamp'ta forma giyen Lebogang Phiri ile ilgileniyor.

Başkan ayrılığı duyurdu

Ayrıca, kulüp başkanı Frederic Legrand, Güney Afrikalı oyuncu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

"Tercihi biz değiliz"

Legrand, "Phiri'nin sözleşmesi sona erdi. İyi bir sezon geçirdi ve pek çok transfer teklifi alıyor. Ligue 1'de oynamayı veya yurt dışına çıkmayı planlıyor. Bugün onun ilk tercihi biz değiliz" dedi.

Trabzonspor ilgileniyor

Haberde, oyuncuyla Fransa Ligi ekiplerinden RC Strasbourg ve Süper Lig 'den Trabzonspor'un ilgilendiği ifade edildi.

7 maç 1 asist

26 yaşındaki önlibero oyuncusu 2020-21 sezonunda Guingamp ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetti.

Diz sakatlığı geçirdi

Güney Afrikalı oyuncu diz sakatlığı nedeniyle de 31 karşılaşmada forma giyememişti.

Phiri daha önce Bröndby IF takımının da forma giymişti. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca Güney Afrika Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. (Ajansspor)