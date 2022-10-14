Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Bordo-Mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı. Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler; sağ ve sol bek. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.





Onur, Rıdvan ve Bünyamin...

Normalde Dorukhan bu mevkilerde B planı olarak görülüyordu ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu. Trabzonspor , ara dönemde ilk olarak bek rotasyonunu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda öncelik yerli isimlerde...

Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Sol bek konusunda ise Beşiktaş ’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir.









Sezon başında da adı gündeme gelen Onur Bulut’un, Kayserispor’la olan sözleşmesi Mayıs ayında bitecek. Başarılı sağ bek, son dönemde A Milli Takım’a da çağrılıyor.

Beşiktaş’tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers’a giden Rıdvan, İskoç ekibinde toplamda 188 dakika şans bulabildi. Trabzonspor, devre arasında kiralama formülüyle kapıyı çalabilir.

Antalyaspor’un 22 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı. Bünyamin transferindeki en büyük engel; yüksek bonservis maliyeti.

Artı 1 kontenjan boş

Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.







