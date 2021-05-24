Serie A’da son maçların oynanmasının ardından süreç hızlanırken, her iki futbolcunun yanı sıra Cornelius da bu ikiliye dahil edilebilir. Bordo-Mavililer, anlaştığı oyuncularla resmi sözleşme imzaladıktan sonra tatile çıkmaları için izin verecek. Fırtına, sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak.

Gervinho son maçına çıktı

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Gervinho, Parma ile son maçını önceki gün oynadı. Mücadeleye 11’de başlayan 33 yaşındaki Fildişili yıldız, 60 dakika sahada kaldı. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Parma, Serie A’nın son haftasında Sampdoria’ya 3-0 mağlup oldu. Fırtına’nın radarındaki bir diğer isim Cornelius da 90 dakika karşılaşmada görev yaptı. Gervinho, Serie A’da bu sezon 27 maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.