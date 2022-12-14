Trabzonspor yıldız oyuncudan vazgeçmiyor

Bordo-Mavililer, uzun süredir takip ettiği Adrian Sut için sezon başında girişimde bulunmuş ancak FCSB ile anlaşma sağlayamamıştı. Rumen ekibinin çılgın başkanı Gigi Becali, pazarlıklarda katı davranınca, Bordo-Mavililer masadan kalkmıştı.

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Ancak Fırtına Sut’tan vazgeçmedi ve ara transfer döneminde bir kez daha harekete geçmek için hazırlıklara başladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu kez Trabzonspor ’un masaya eli daha güçlü bir şekilde oturmasını sağlayacaktı.

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Rumen basınında yer alan haberlere göre Adrian Sut için iki takım daha devreye girdi. Danimarka’dan Kopenhag ile Belçika’dan Genk’in de yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği ve ocak ayında FCSB’ye teklif yapabilecekleri öne sürüldü.

‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’

Adrian Sut, kariyerine Romanya dışında devam etmek istiyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı. FCSB, ocak ayında bir takımla anlaşmazsa başarılı oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kaptırabilir.

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Buna rağmen Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, pazarlık konusunda geri adım atmaya yanaşmıyor. Becali yaptığı son açıklamada, “Trabzonspor 2 milyon Euro önermişti, ben 3 milyon Euro istedim. Bence birbirimizi anlamadık.

Şunu söyleyebilirim, Sut’u 3 milyon Euro’dan aşağıya bırakmam” ifadelerini kullandı. Rumen ekibinin başkanı şimdi Genk ve Kopenhag’ın da teklif yapmasını ve bu sayede pazarlıkların kızışmasını umut ediyor.