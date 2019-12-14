Trabzonspor’un TFF’ye isyanı büyüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda sürpriz bir değişikliğe gitmişti. Buna göre, bu sezon kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltildi.

Bu değişiklik, Türk futbolunda büyük bir kriz yarattı. En büyük tepki de Trabzonspor’dan geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada yine sert konuştu.

‘Daha 5 ay olmadan...’

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un ilk talimata harfiyen uyduğunu söyledi. Başkan, “Limit çerçevesinde kadro yapılandırmamızı oluşturduk. Hatta geçen hafta tekrar analiz ettirdim ve teyit aldım. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama sezonun ortasına girmeden, talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama” diye konuştu.

‘Gerekirsa CAS’a gideriz’

Bordo-Mavililer’in başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Trabzonspor açısından bakarsak benim 6 milyon olan harcamam bir anda 54-55 milyon liraya çıkıyor. Yani bu kadar daha transfer yapabilirim. Bu gerçekleşirse zaten UEFA’dan transfer yasağı ve UEFA Kupaları’ndan men cezası gelir... Ben bu 55 milyon lirayı dün geceden itibaren kullanmış olsaydım talimat da yürürlükte olsaydı minimum 3 puan silme cezası, transfer yasağı, para cezası ve ardı arkası gelmeyen yaptırımlarla karşılaşacaktık. Değişikliğin Tahkim’den döneceğine inanıyorum. Aksit takdirde konuyu UEFA ve gerekirse CAS’a taşırız.

TFF içinde çatlak oluştu

TFF Yönetim Kurulu’nun 9 Aralık’ta değişiklik kararını aldığı toplantıda gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Üyeler arasında yüzde 10’luk artışa karşı çıkanların olduğu, “Bu durum kulüplerin finansal yapısını daha da zedeler, kulüpleri iflasa sürükler” görüşünün savunulduğu öğrenildi. Bir yöneticinin, “Talimata uymayanlara puan silme hatta küme düşürme cezası verecektik, şimdi bu durum güvensizlik ortamı oluşturacak” sözlerini sarf ettiği belirtildi. Artışı onaylanların ise kulüplere bir şans daha verilmesini istediği, kararın ciddi fikir ayrılıklarıyla ‘oy çokluğu’ sonunda alındığı kaydedildi.

Mehmet Sepil: Önemli olan hayata geçmesi

Harcama limitinin yüzde 40’a çıkarılmasının mimarlarından biri olan Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kararı savundu. Sepil, “Nihat Özdemir’e yaptığım başvurunun, haklı bir talep olduğuna inanıyorum. Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Benim hassasiyetimin. Trabzonspor’un hassasiyetinden hiçbir farkı yok. Önemli olan limitin yüzde 30 ya da 40 olması değil, talimatın bir an önce hayata geçirilmesi” dedi.

Hasan Yavuz Bakır: Bütçeye bağlı kalacağız

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulübünün bundan sonra izleyeceği yol haritasıyla ilgili konuştu. Bakır, “Yapılan değişiklik sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.