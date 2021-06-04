Fırtına sadece gelecek oyuncular konusunda değil, gideceklerle ilgili de çok haraketli bir yaz dönemi yaşayacak. Gervinho ve Bruno Peres’i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayan Fırtına, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita’yı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sörloth ve Hamsik için de temaslar sürüyor. Ancak ekonomik planlamanın düzgün işlemesi için kadrodaki bazı yıldızlarla da yolların ayrılması gerekiyor.

EURO 2020 sonrası...

Satışından en yüksek gelir beklenen isim; Uğurcan Çakır. A Milli Takım ile EURO 2020’de boy gösterecek olan yıldız file bekçisinin fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlendi. Bordo-Mavililer, turnuva sonrası tüm teklifleri değerlendirip, oyuncunun da isteği doğrultusunda transfere izin verecek. Gitmesi beklenen diğer iki oyuncu; Djaniny ile Ekuban... Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Djaniny’nin Arap Yarımadası’nda çok ciddi bir piyasası var.

1 milyona almışlardı

Trabzonspor Yönetimi, menajerler aracılığıyla teklifler gelen Djaniny’den masraflar çıkıldığında en az 6 milyon Euro gelir bekliyor. Ekuban ise kariyerine İtalya’da devam etmek amacında. 2019’da 1 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan ve 1 yıl kontratı kalan Ganalı yıldızdan, minimum 4 milyon Euro gelmesi planlanıyor. Bordo-Mavililer, Uğurcan, Djaniny ve Ekuban’ın muhtemel satışından toplamda 30 milyon Euro yani 315 milyon TL gelir sağlamayı hedefliyor.



