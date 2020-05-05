Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Charleroi'nın 20 yaşındaki sağ beki Maxime Busi'yi gündemine almıştı.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre İtalya Serie A ekiplerinden Torino da oyuncuyla ilgilenen takımlar arasındaydı.

Charleroi'nın idari direktörü Pierre-Yves Hendrickx; oyuncunun transferine ilişkin Het Laatste Nieuws'e açıklamalarda bulunurken, "Türkiye'den bir teklif yok ama Torino'nun ilgisi konusunda bilgimiz var" ifadelerini kullandı.

Torino'nun Ocak ayında oyuncuyu 1.3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak için bir teklifte bulunduğu fakat Charleroi'nın umut vadeden oyuncusunu daha yüksek bir tutarla elden çıkarmak istediği belirtilti.