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Trabzonspor'un istediği Dalbert'i Cagliari kaptı!

Serie A ekibi Cagliari, Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı sol bek Dalbert'i Inter'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un istediği Dalbert'i Cagliari kaptı!

Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediği Inter'in 27 yaşındaki sol beki Dalbert'in yeni takımı belli oldu.  Serie A ekibi Cagliari, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor'un bonservisi Inter'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibinin sözleşmeye '7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu' koymak istemesi sebebiyle geri adım attığı öğrenildi.


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Ağustos 2017'de Inter'in 21 milyon Euro bonservisle Nice'den transfer ettiği Dalbert, İtalyan devinde geçirdiği 2 sezonda toplam 26 maçta forma giyebildi ve 1 gol, 1 asist yaptı.

2019/2020 sezonunda Fiorentina'ya kiralanan Dalbert, Mor Menekşeler'de 34 maçta forma giydi ve yaptığı 9 asistle eski günlerine geri dönüş sinyali verdi. Fiorentina'daki etkili performansına rağmen Inter'de kadroda düşünülmeyen Dalbert, 2020/2021 sezonunda 2.5 milyon Euro kiralama ücretiyle Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes formasıyla 18 maçta oynayan ve 1 asist yapan Brezilyalı oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla Inter'e döndü. İtalyan deviyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Dalbert'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

1.81 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 199 resmi maçta 3 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.

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