Mustafa Akbaş’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor’da stoper transferi şart oldu. Hosseini ve Toure’nin yanı sıra altyapıdan Hüseyin Türkmen’i kadrosunda bulunduran Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Ünal Karaman savunmaya mutlaka bir takviye daha istedi.

Gündemdeki 1 numaralı isim ise Vujadin Savic. 28 yaşındaki stoperi uzun zamandır takip eden Bordo-Mavili ekibin kurmayları, oyuncunun menaceriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 1.94’lük Savic’in de Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kızılyıldız’la sözleşmesi Haziran ayında bitecek Savic’in bonservis maliyeti de yüksek değil.

17 maçta oynadı

Bu sezon ligde ve Avrupa’da toplam 17 maça çıkan Savic, 1470 dakika sahada kaldı. Trabzonspor Yönetimi, Ocak ayında ilk olarak Savic transferini noktalamayı hedefliyor.

Dev stoper daha önce Watford, Bordeaux gibi kulüplerde de oynadı.

Savic’in piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.