Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şampiyon hoca, “Burası Trabzon’a 1100 kilometre uzak ama Trabzon taraftarı her yerde. 70 bin taraftarımız geldi. Onlara galibiyetle teşekkür edelim, daha da mutlu olsunlar istedim. Dünden (önceki gün) bu yana yaşadığım duygular tarifsiz. Duygusal anlar da yaşadık. Böyle bir coşkuyu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Herkese sonsuz teşekkürler. Taraftarımız dünyaya örnek oldular. Harika bir sezon geçirdik. Pek çok ‘en’leri başardık. En uzun süre lider olduk, yarış boyunca yanımıza kimseyi yaklaştırmadık. Tekrar hayırlı olsun. Keyfini çıkarsınlar. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak. Her seferinde daha iyisini nasıl yaparız, onu çalışıyoruz. Bu seneden alacağım dersler var. Şampiyonlar Ligi var. Play-Off’a göre hesap yapıyoruz. Her anlamda orası çok önemli” dedi.

‘Tarih bunu da yazar’

Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ve Fenerbahçe formalı birkaç taraftarın olduğu da hatırlatılan Avcı, “Tribünde her takımın taraftarı varsa, bu beni çok mutlu eder. Trabzonspor’un bu seneki oyununa, emeğine yarıştığımız kulüplerin başkanları da saygı gösterdi. Böyle devam etmesinden yanayım. Bazen final kaybedersin, bazen kupa kaybedersin ama bir şeyi değiştirmek için uğraşırsın. Mevlana’nın bir lafı var; ‘Bir şeyi değiştirmek istiyorsun, ama olmuyorsa bir sonraki daha iyi olacak’ demiş. Trabzonspor şampiyon oldu. Haftaya puan rekoru kırarsak, tarih bunu da yazar” diye konuştu.