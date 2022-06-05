Trabzonspor'un Halil Akbunar için şartı var
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Yaz döneminde Göztepe’den ayrılmaya hazırlanan Halil Akbunar, yeni sezonda Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. Abdullah Avcı’nın transferine sıcak baktığı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, bonservis problemini kendisinin çözmesi bekleniyor
Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar, iç piyasada transferin gözdelerinden... Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ’la da adı anılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gönlü Trabzonspor ’dan yana. Milli oyuncu, hem Şampiyonlar Ligi hem de Abdullah Avcı faktörü nedeniyle Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. Fırtına da en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Avcı’nın her iki kanatta alternatif oyuncu olarak düşündüğü Halil için Trabzonspor, net şekilde mesajı gönderdi. Bordo-Mavili yönetimin, “Bonservis problemini çöz, kapımız sana açık” dediği öğrenildi.
En fazla 1 milyon Euro
Küme düşen Göztepe’den ayrılmaya hazırlanan Halil için Trabzonspor’un en fazla 1 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği belirtilirken, yıldız futbolcu kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini bekliyor. Halil’in dışında Fırtına’nın listesinde pek çok yerli alternatif daha bulunuyor.