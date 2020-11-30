Üst üste gelen iki galibiyet sonrası futbolculara 2 günlük ödül izni verilirken, hazırlıklar bugün başlayacak. 11. haftadaki Sivasspor maçına kadar Bordo-Mavililer’in önünde dolu dolu 1 haftalık bir süreç var. Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Villarreal ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağı için lig mücadelesi pazartesi oynanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi de 7 günlük bu uzun hazırlanma dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacında. Defanstaki sorunu çözüp belli bir noktaya getiren ve iki haftadır gol yemeyen Trabzonspor, takım savunmasının yanı sıra hafta boyunca hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

‘Çok pratik yapmalıyız’

Ankaragücü maçının ardından “Daha çok eksiğimiz var. Sürekli çalışıp, pratik yapmamız gerekiyor” diyen Abdullah hoca, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oyuncularına nefes aldırmayacak. Bordo-Mavililer’in pazartesi günkü Sivasspor maçına kadar tekrar izin yapmadan çalışacağı öğrenildi.