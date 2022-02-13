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Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara sahalara geri döndü! Lisansı çıktı

Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olarak 7 yıl sonra futbola dönen Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara'nın lisansı çıktı.

13 Şubat 2022, Pazar 11:21 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara sahalara geri döndü! Lisansı çıktı

Trabzonspor 'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterecek.

Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor-Yıldızspor maçında forma giyecek. Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.


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