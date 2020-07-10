Trabzonspor'un CAS tarihi belli oldu
UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Bordo Mavili kulüp ve UEFA ile CAS arasındaki davanın ne zaman görüleceği belli oldu. Kritik görüşme 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek.
Trabzonspor'un UEFA ile arasındaki duruşmanın tarihi belli oldu. CAS, duruşma tarihlerini güncelledi. Buna göre, Trabzonspor ve UEFA arasındaki duruşma, 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Karadeniz ekibi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almış, bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıklamıştı.