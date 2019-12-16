Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Denizlispor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı ve kritik 3 puanı cebine koydu. Denizlispor'a galibiyeti getiren goller ise eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'dan geldi. Trabzonspor'u yıkan isim olan Kolombiyalı golcü, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Maç öncesi takım arkadaşlarını uyardığını dile getiren tecrübeli oyuncu, Maçtan önce takım arkadaşlarımı zorlu bir deplasmana gittiğimiz konusunda uyardım. Seyirci nedeniyle çok zor bir maç olacağını söyledim. İlk yarıda iyi oynayamadık, ısınamadık atmosferden dolayı. İkinci yarıda ise bir reaksiyon gösterdik ve bu 3 galibiyeti beraber aldık. Beraber oynarsak bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk."

'Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim'

Trabzonspor'a teşekkür eden, Denizlispor'dan ise gollere sevinmediği için özür dileyen Rodallega, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Attığım golden sonra sevinemezdim. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu. Ben Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim. Burada gol atmak nasipmiş. Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum.