Medical Park Stadyumu bu sezon ilk kez bir dev maça ev sahipliği yaptı. Bordo-Mavili taraftarlar da kritik karşılaşmada Akyazı’nın büyük bir bölümünü doldurdu. 41 bin 461 kişilik koltuk kapasiteli stadyumda en az 35 bin taraftar olduğu öğrenilirken, tribünlerde büyük bir coşku vardı. Trabzonsporlu futbolseverler, mücadele öncesinde takımlarını tribünlere çağırıp, alkışlarla moral verirken, karşılaşma sırasında da tezahüratlarla takımlarına itici güç olmayı başardı.

Alkışlarla gönderdiler

Beşiktaşlı oyuncuları ise ıslıklarla baskı altına alan Bordo-Mavililer, bir an olsun susmadı! Atılan goller sonrasında büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar da en az oyuncular kadar galibiyette büyük pay sahibi oldu. Trabzon’da oluşturdukları atmosferle rakiplerine adeta cehennemi yaşatan Bordo-Mavili futbolseverler, son düdüğün ardından da oyuncularını alkışlarla soyunma odasına gönderdi.