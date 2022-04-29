Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme: Bu maçı kaçırmam

Süper Lig ’de 11 gol, 10 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor maçında oyuna girip Cornelius’a golü attırmış ancak karşılaşma sonunda sakatlık problemi yaşamıştı. Arka adalesinde 1. derece kas yaralanması meydana gelen 33 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor deplasmanını kaçırırken, yarınki şampiyonluk maçında mutlaka kadroda olmak istiyor. Hafif tempolu antrenmanlara başlayan Nijeryalı futbolcu, hocası Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede oynama isteğini iletti. Her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Nwakaeme’nin, “Bu maçı kaçıramam. Takımın yanında olmak ve bu coşkuyu sahada yaşamak istiyorum” dediği öğrenildi.

İlk 11’e çok zor

Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme ile ilgili kararını son antrenmanda verecek. Tecrübeli futbolcunun ilk 11’de başlama ihtimali çok düşük ancak 21 kişilik kadroya girme şansı bulunuyor. Sağlık ekibiyle yapılacak toplantının ardından Nwakaeme’nin oynayıp oynamayacağı netleşecek.