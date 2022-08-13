Trabzonsporlu Edin Visca: Mesajlarınız bana çok moral verdi

Spor Toto Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor 'un sol kolundan sakatlanan yıldız futbolcusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği açıklanmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Boşnak yıldız Edin Visca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Edin Visca'nın açıklaması şu şekilde:

"Dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi.

Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum."