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Trabzonspor'lu Edgar'ı Fransız ve İtalyanlar istiyor

Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takas olarak bonservisi Bordo-Mavililer'e verilen Edgar Ie hem geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da hem de bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla transferde ilgi odağı oldu.

17 Aralık 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'lu Edgar'ı Fransız ve İtalyanlar istiyor

Portekizli stoper için Fransız ekibi St. Etienne, Fırtına'ya 2 milyon Euro önerdi. Ancak Karadeniz temsilcisi bu rakamı yetersiz buldu. Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki stoper için sezon sonunda iyi bir teklif bekleniyor.  

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