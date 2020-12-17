Trabzonspor'lu Edgar'ı Fransız ve İtalyanlar istiyor
Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takas olarak bonservisi Bordo-Mavililer'e verilen Edgar Ie hem geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da hem de bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla transferde ilgi odağı oldu.
Portekizli stoper için Fransız ekibi St. Etienne, Fırtına'ya 2 milyon Euro önerdi. Ancak Karadeniz temsilcisi bu rakamı yetersiz buldu. Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki stoper için sezon sonunda iyi bir teklif bekleniyor.