Trabzonspor 'un savunmacısı Edgar Ie, milli takım konusunda tercihini yaptı. Edgar Ie, milli takımlar düzeyinde doğduktan kısa bir süre sonra ayrıldıkları ülkesi Gine-Bissau'nun formasını giymek istiyor.

Edgar Ie'nin Portekiz'de yaşayan babası Miguel Ie, Gine kökenli oyuncularla görüşmek adına Portekiz'e gelen Gine-Bissau Futbol Federasyonu Başkanı Carlos Teixeira ile görüşürken oğlu Edgar'ın Gine-Bissau forması giymek istediğini iletti. Edgar Ie'nin milli takımda oynama isteği sonrası kadroya çağrılabilmesi adına bürokratik prosedürlerin devam ettiği de Gine-Bissau Futbol Federasyonu Başkanı tarafından doğrulandı.

Edgar Ie, Portekiz'in her yaş grubundaki milli takımlarında forma giymişti. U18, U19, U20, U21, U23 takımlarında Portekiz'in en önemli isimlerinden olan Edgar Ie, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da Portekiz'in kadrosunda yer almıştı. A milli takım düzeyinde ise 10 Kasım 2017'de Suudi Arabistan ile oynanan hazırlık maçında Portekiz formasıyla mücadele etmişti.