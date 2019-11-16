Trabzonsporlu Alexander Sörloth şov yaptı!

Trabzonspor’un en skorer ismi olan Norveçli forvet Alexander Sörloth, milli takımda da gollerini atmaya devam ediyor.

23 yaşındaki oyuncu, Norveç’in EURO 2020 Elemeleri F Grubu’nda Faroe Adaları’nı 4-0 yendiği maçta iki gol attı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Sörloth takımının 3. ve 4. golünü kaydetti.

Sörloth'un golleri Norveç'e yetmedi

İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison’un golleriyle deplasmanda Romanya’yı 2-0 mağlup edince Norveç'in hayalleri suya düştü. İsveç, EURO 2020 vizesi alırken Norveç farklı galibiyete rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.