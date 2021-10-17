Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: Bir hayalimiz var

Bordo-Mavili camianın büyük umutlar beslediği Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Mağlup duruma düştükten sonra pes etmediklerini kaydeden Abdülkadir, "Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı sahada. İçeride inanılmaz bir aile ortamı var. Yerlisi yabancısı birbirine kenetlenmiş durumda. Taraftar desteğiyle de iyi oyunu sahaya sunmaya çalışıyoruz. Maçtan sonraki sevinç, liderlik sevinciydi. Bizim bir hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için her hafta üstüne koya koya gitmemiz gerekiyor" dedi.

'Ağlayanlar vardı'

Yıldız oyuncu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Hocamın benim hakkımdaki deyişleri için teşekkür ederim. Bu takımı şampiyon yapmaya çalışacağız. Ben de şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Ben buranın insanıyım, burada yetiştik. En iyi katkıyı sağlamaya çalışıyoruz hepimiz. Soyunma odaları normalde anlatılmaz ama birbirine sarılanlar ve ağlayanlar vardı. Onlardan daha iyi, daha etkili oynadık. Çok mutluyuz, herkes iyi oynadı ama ben daha çok mutlu oldum, daha duygusaldım. İyi bir takıma karşı oynayıp, lider olmaya ihtiyacımız vardı."



