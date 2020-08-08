Novak konusunda Trabzonspor 1.2 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak Fenerbahçe Yönetimi’nin imza parasıyla beraber 2 katına ulaşan teklifi sonrası Çek futbolcu kararını İstanbul ekibinden yana verdi. Bunun üzerine sol bek arayışları hızlandı. Bordo-Mavili yönetim, Novak’ın gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak zaten çalışmalara önceden start vermişti. Bu doğrultuda Hoffenheim forması giyen Stafyalidis ve Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Martin Frydek ile temas kuran Trabzonspor’un hedefinde bir Avrupalı daha var: Höjer Nielsen... Aarhus forması giyen 25 yaşındaki sol bekin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2021’de sona eriyor. Bonservis maliyeti yüksek olmayan 1.83 boyundaki Nielsen, aynı Novak gibi hücum performansıyla dikkat çekiyor.

Hücum performansı etkili

Danimarkalı futbolcu geçen sezon çıktığı toplam 37 karşılaşmada 4 gol atarken, 9 da asist yaptı. 1994 doğumlu Nielsen konusunda girişimler hızlanmış durumda. Yönetimin planı, sol bek transferinde 1 milyon Euro’luk yıllık maliyet barajının üstüne çıkmamak. Dolayısıyla tüm cephelerde kıyasıya pazarlıklar devam ediyor...

Bonus yerli: Hasan Ali Kaldırım

Trabzonspor Yönetimi’nin planı sol beke bir yabancı bir de yerli almak... Hasan Ali Kaldırım ismi, menacerler tarafından önerilmişti. Bordo-Mavililer de tecrübeli futbolcuya soğuk değil. Ancak taraflar arasında kesin bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 30 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir’in de adı anılıyor. Özellikle bazı yöneticilerin Hasan Ali’yi çok istediği öğrenildi. Fakat bu konuda son sözü Başkan Ahmet Ağaoğlu söyleyecek.