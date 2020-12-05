Trabzonspor orta sahada yaşadığı sorunu çözmek için girişimlere erkenden başladı. Orta sahada oynatacak oyuncu bulmakta zorluk çeken Bordo Mavililerin bölgeye 2 transfer daha yapması bekleniyor.

GÖKCAN KAYA GİRİŞİMİ

Bu bağlamda alt ligleri de takip eden Bordo Mavililer TFF 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’un başarılı orta sahası Gökcan Kaya ile ilgilileniyor. Danimarka altyapısı bulunan 25 yaşındaki 8 numara pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki orta saha için Trabzonspor oyuncunun kulübüyle ilk teması kurdu. Tuzlaspor’un değişilmez oyuncuları arasında yer alan Gökcan Kaya 10 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

MALDAN "TRABZONSPOR İLGİLENİYOR"

Trabzonspor iddialarını doğrulayan oyuncunun menajeri Tuncay Maldan “Gökcan Kaya ile Süper Lig’den birçok kulüp ilgileniyor. Trabzonspor da bu kulüplerden bir tanesi, en uygun kararı kulübü verecektir” ifadelerini kullandı. (61saat)



