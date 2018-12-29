Trabzonspor'dan Ngadjui sesleri!

Trabzonspor, Slavia Prag’da forma giyen 1.90 boyundaki Senegalli stoper Michael Ngandeu Ngadjui gündemine aldı. Onazi’nin yerine düşünülen Kabore’den ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 11:59
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Trabzonspor'dan Ngadjui sesleri!

Devre arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdürürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi.

Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararını verecek.

Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodar’lı Charles Kabore’nin 5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Kaynak: Star

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