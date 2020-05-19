Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmanın peşinde.

Karadeniz devi bu doğrultuda etkili olan hücum opsiyonlarını da artırmayı hedefliyor. İyi bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Bordo-Mavililer devre arasında gündeme gelen Todor Nedelev'den vazgeçmiyor.

Trabzon'un eli güçlü

Fırtına, Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv'de görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile iletişimini koparmamıştı. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği öğrenilirken, sezon sonunda resmi görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi. Bulgar oyuncunun, kulübüyle 1 senelik sözleşmesinin kalması pazarlıklarda Fırtına'nın elini güçlendirecek.