Trabzonspor’dan Joao Pereira’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor, takımın tecrübeli oyuncusu Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da katkılarından dolayı Pereira'ya plaket takdim verdi. Plaket takdiminin ardından konuşan Sağıroğlu, “Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sağıroğlu, Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı forma ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkari hediye etti.

İHA



