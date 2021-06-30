Trabzonspor'dan imza parası açıklaması! Hamsik'e ödenen rakam...
Transferin hızlı takımı Trabzonspor Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita'yı kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmıştı. Bonservisi elinde olan bu isimler için imza parası ödendiği duyuruldu.
Trabzonspor , yeni transferler için ödenecek yıllık imza paralarını açıkladı. Bordo-Mavili kulüp Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı...
Trabzonspor'un yeni transferlere ödediği imza parası
Marek Hamsik - 700 bin avro
Gervinho - 650 bin avro
Bruno Peres - 500 bin avro
Fode Koita - 333 bin avro