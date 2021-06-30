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Trabzonspor'dan imza parası açıklaması! Hamsik'e ödenen rakam...

Transferin hızlı takımı Trabzonspor Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita'yı kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmıştı. Bonservisi elinde olan bu isimler için imza parası ödendiği duyuruldu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 13:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan imza parası açıklaması! Hamsik'e ödenen rakam...

Trabzonspor , yeni transferler için ödenecek yıllık imza paralarını açıkladı. Bordo-Mavili kulüp Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı...

Trabzonspor'un yeni transferlere ödediği imza parası

Marek Hamsik - 700 bin avro

Gervinho - 650 bin avro

Bruno Peres - 500 bin avro

Fode Koita - 333 bin avro

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