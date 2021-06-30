Trabzonspor , yeni transferler için ödenecek yıllık imza paralarını açıkladı. Bordo-Mavili kulüp Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı...

Trabzonspor'un yeni transferlere ödediği imza parası

Marek Hamsik - 700 bin avro

Gervinho - 650 bin avro

Bruno Peres - 500 bin avro

Fode Koita - 333 bin avro