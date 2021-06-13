Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Beşiktaş döneminden bu yana radarında olan Yuri Alberto, Brezilya’da her geçen gün biraz daha göze çarpıyor. Geçen yaz Santos’tan Internacional’e transfer olan 20 yaşındaki Alberto, çıktığı 22 maçta 7 gol attı. 1.83 boyundaki Alberto, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025’e kadar kontratı bulunan Sambacı, Brezilya Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde de forma giydi. Avrupa’dan önemli talipleri olan Alberto’nun bonservis maliyeti yüksek. Bu nedenle Trabzonspor, kiralama teklifi yapmayı düşünüyor. Daha önce Sörloth’u kiralayıp, parlatan ve satışından 11 milyon Euro civarı bir pay alan Bordo-Mavililer, Alberto konusunda da bu kozu kullanıyor.





Djaniny ve Ekuban giderse...

20 yaşındaki yıldızın Trabzonspor formasıyla kısa sürede kendini gösterebileceğini düşünen Bordo- Mavililer, Yuri Alberto’yu sonraki satışından pay maddesiyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Tabi bu transfer için sadece mali şartların oluşması yeterli değil. Djaniny ve Ekuban gibi isimler satılırsa, Alberto’nun transferi daha ciddi şekilde gündeme gelecek.

Ömer Necati Albayrak

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