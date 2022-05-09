Trabzonspor 'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının ardından taraftarların kutlama için sahaya girmesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininde büyük hasara neden olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda stadyumun faaliyete geçtiği 18 Aralık 2016 tarihinden bu yana sadece bir kez çim yenilenmesi yapıldığı, diğer altyapı sistemlerinin hiç değişmediği de göz önünde bulunduruldu ve şu an kullanılamaz durumda olması fırsat bilinerek büyük bir tadilata girilmesine karar verildi.

HEDEF AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASINA YETİŞTİRMEK

Trabzonspor kulübü yetkililerinin, hem çim yenileme hem de alttan ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değiştirilmesi konusunda birçok farklı firmadan teklif aldığı ortaya çıktı. Sezon sonunda komple bir bakıma girecek olan stadyumun değişim maliyetinin 10 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Ancak yapılacak olan tüm değişimlerin ağustos ayının ilk haftasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak maça kadar hazır hale getirilmesi planlanıyor.

MAÇ OLİMPİYAT'TA

Trabzonspor, Altay ile karşılaşacağı maçı Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu ancak Şanlıurfa GAP Stadyumu'ndaki teknik altyapının VAR sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilebileceği belirtildi. Bu konuda bir inceleme yapacak olan TFF'nin, kararını kısa süre içerisinde hem Trabzonspor kulübüne hem de Altay'a iletmesi bekleniyor. Maçın İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanma olasılığı yüksek.

TEK EKSİK DENSWIL

Süper Lig 'de şampiyonluk coşkusu yaşayan Trabzonspor, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na kırdı… 1-0 kazandıkları yarı final ilk maçının rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak bordo-mavililerde sakat oyunculardan güzel haberler geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın riske atmamak için Hatayspor karşılaşmasının kadrosuna almadığı Siopis ve Hamsik'in Kayserispor'a karşı oynayabileceği belirtildi. Sadece Denswil'in forma giyme şansı düşük görünüyor. Dün izinli olan takım, bugün son çalışmasını yapacak ve Kayseri'ye hareket edecek. (Sabah)