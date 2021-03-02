Trabzonspor, F.Bahçe maçının 90+1. dakikasında Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahalede penaltı beklerken aynı örnekleri de emsal gösterdi...

Bordo-mavili cephede başta başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere herkes aynı pozisyonlara daha önce penaltı kararı çıktığının altını çizdi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'dan Cüneyt Çakır-Halil Umut Meler'i eleştiren yönetimin önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmesi bekleniyor.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da, "Bir şekilde puan almamızın önüne geçildi" dedi.

Trabzonspor yöneticisinin örnek olarak gösterdiği pozisyonlar şöyle:

1- BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR / UĞURLU, VAR'DA 'PENALTI' DEMİŞTİ

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın 90. dakikasında Skrtel, Mustafa Yumlu'ya dirsek attı. VAR'da Trabzonspor'da Bakasetas'a yapılan faulü es geçen hakem Yaşar Kemal Uğurlu çağırdı ve hakem penaltıyı verdi. Bu penaltının da golle sonuçlanmasıyla karşılaşma 3-3 sona erdi.

2- ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE / VALENCIA'YA BEYAZ NOKTA GÖSTERİLDİ

1-1 devam eden maçın 85. dakikasında Moroziuk'un, Valencia'ya dirsek teması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler direkt penaltıyı verdi. Maçı 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

3-GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR / MARCAO İÇİN UYARI GELDİ, KARAR DEĞİŞTİ

20. dakikada Marcao hava topu mücadalesinde eliyle Epureanu'nın başına temas etti. Hakem Arda Kardeşler devam ettirdi. VAR'dan Zorbay Küçük'ün tavsiyesiyle penaltı kararı geldi.

4-ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY / MELER VAR'DAN MÜDAHALE ETTİ

Melnjak hava topu mücadelesinde Emre Akbaba'ya dirsek temasında bulundu. Atilla Karaoğlan devam ettirdi. VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla penaltı geldi. (Sabah)