Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den, Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, anlaşmanın 2022-23 sonuna kadar süreceği belirtildi. Yıldız Holding’in çeşitli reklam alanlarının kullanımı için 9 milyon lira artı KDV ödeyeceği kaydedildi.

Şeker ile ligde ilk kez...

Trabzonspor’un cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda çıkacağı maçı genç hakemlerden Burak Şeker yönetecek. Şeker, kariyerinde ilk kez Bordo-Mavililer’in bir lig maçında görev yapacak. Burak Şeker daha önce Fırtına’nın Altay’ı 4-1’lik skorla mağlup ettiği Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.



