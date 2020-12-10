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Trabzonspor'dan 9 milyon TL’lik reklam anlaşması

Koronavirüs salgınında azalan gelirleri artırmak için çalışan yönetim, Yıldız Holding ile reklam anlaşması yaptı.

10 Aralık 2020, Perşembe 08:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan 9 milyon TL’lik reklam anlaşması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den, Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, anlaşmanın 2022-23 sonuna kadar süreceği belirtildi. Yıldız Holding’in çeşitli reklam alanlarının kullanımı için 9 milyon lira artı KDV ödeyeceği kaydedildi.

Şeker ile ligde ilk kez...

Trabzonspor’un cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda çıkacağı maçı genç hakemlerden Burak Şeker yönetecek. Şeker, kariyerinde ilk kez Bordo-Mavililer’in bir lig maçında görev yapacak. Burak Şeker daha önce Fırtına’nın Altay’ı 4-1’lik skorla mağlup ettiği Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı. 


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