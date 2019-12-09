Trabzonspor’da Yusuf Sarı farkı

Trabzonspor’da henüz sezonun başında Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban gibi isimlerin sakatlanması nedeniyle Yusuf Sarı, sağ kanatta bolca görev şansı bulmuştu. Kendisine verilen bu şansı iyi değerlendiren 21 yaşındaki sağ kanat, şimdiye kadar da teknik heyetin beğenisini kazanmıştı.

Yusuf, yükselen performansını Antalyaspor deplasmanında da sürdürdü. 45. dakikada harika bir gole imza atan genç futbolcu, Fırtına’nın galibiyetinde de önemli pay sahibi oldu.

Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi. Yusuf, 81’de yerini Hosseini’ye bıraktı.