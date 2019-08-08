İngiliz ekibi Crystal Palace’dan Alexander Sörloth’u kadrosuna katan ancak bir golcü daha arayan Trabzonspor’da, Daniel Sturridge defteri kapandı. Amerika’da tatilini sürdüren İngiliz futbolcu ile uzun zamandır temas halinde olan Bordo-Mavili yönetim, transferi sonuçlandıramadı.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” sözleri ile bu gelişmeyi duyurdu. Bunun üzerine Fırtına’da gözler Oumar Niasse’ye çevrildi.

Adebayor da masada

Senegalli santrfor için Everton ile pazarlıklarını sürdüren Karadeniz devi, görüşmelerde büyük aşama kaydetti. 2013-14 yılları arasında ülkemizde Akhisar forması giyen 29 yaşındaki forvetin de Türkiye’ye dönmek için İngiliz ekibine baskı yaptığı öğrenildi. Niasse için dört koldan çalışmalarını sürdüren Fırtına, Başakşehir’den ayrılan Emmanuel Adebayor’la da temas halinde.