Trabzonspor'da sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalanan ve takımın başına geçen Ünal Karaman ile sözleşme yenilenmemesi kafaları karıştırmıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, dedikodulara son noktayı koydu.

Fırtına’nın patronu, “İmza sadece formalite. İki taraf da birbirine inanıyor ve güveniyor. 2 yıl daha Ünal Karaman’la yola devam edeceğiz” dedi.

Tecrübeli hoca ile uzun soluklu bir projeye imza atmayı hedefleyen Bordo- Mavililer’de, Karaman yeni kontratını tamamlarsa tarihe geçecek.

Özyazıcı ve Güneş...

Karadeniz temsilcisinde daha önce 3 yıl aralıksız çalışan sadece iki teknik direktör bulunuyor.

Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, 1981-1984 yılları arasında Fırtına’yı çalıştırırken, Şenol Güneş de hem 1993-97 hem de 2009-2013 senelerinde Bordo-Mavililer’in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.