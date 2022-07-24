Nice ve Benfica başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği Uğurcan Çakır’ın geleceği netleşiyor... Bordo-Mavililer, ağustos ayına yani sezon başlangıcına kadar bir süre belirlemişti. Ve bu sürenin dolmasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz Milli eldiven için kulübe resmi teklif gelmedi. Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona start verildikten sonra kaptanını satmayı düşünmüyor. Elbette astronomik bir teklif gelmezse...Şampiyonlar Ligi yılında takımın en önemli kozunu kaybetmek istemeyen Trabzonspor, Avusturya kampı sona erdikten sonra Uğurcan Çakır’ın ücretinde ciddi iyileştirme yapmaya hazırlanıyor.

9 milyon TL alıyor

Senelik 9 milyonTL kazanan kaptana, önemli seviyede zam uygulanacak. Avrupa’da mücadele edilmesiyle birlikte Uğurcan Çakır’ın tam anlamıyla vitrine çıkacağını düşünen Bordo-Mavili yönetim, gelecek dönemde takımdaki yıldızlara daha yüksek teklifler gelmesini planlıyor.